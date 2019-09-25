Кемерово, , 11:03 — REGNUM Парламентарии Совета народных депутатов Кемеровской области единогласно приняли в первом чтении законопроект о переименовании органа законодательной власти, сообщает «Коммерсентъ-Сибирь».

Согласно поправкам, Совет народных депутатов будет переименован в Законодательное собрание Кемеровской области.

Во втором чтении законопроект будет рассмотрен в октябре октябрь. В случае принятия поправок закон вступит в силу с 1 декабря.

Разработчики законопроекта: 17 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Петров («Единая Россия»), вице-спикер Юрий Скворцов (Патриоты России) и глава комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин («Единая Россия»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цель переименования Совета народных депутатов Кемеровской области в Законодательное собрание — привести в соответствие названия основной миссии.

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