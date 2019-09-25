Астрахань, , 10:58 — REGNUM В Астрахани бывший начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политики администрации администрации города признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в служебные полномочия начальника отдела входил технический надзор за строительными объектами. В 2015 году чиновник подписал акт приём выполненных работ по строительству жилого дома в микрорайоне «Западный-2» Трусовского района. При этом он достоверно знал, что в доме к тому времени не были установлены ванны в санузлах. Подрядчику за невыполненные работы перечислили почти 2,2 млн рублей.

Ущерб, нанесённый бюджету города, был возмещён в полном объеме. Бывшего сотрудника мэрии суд признал виновным по статье «Превышение должностных полномочий» и назначил штрафа в размере шестимесячного заработка, а также на два года лишил права занимать должности на государственной службе.

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