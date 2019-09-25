Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM Материалы уголовного дела в отношении экс-главы Каменска-Уральского и главы Южного управленческого округа Свердловской области Михаила Астахова направлены на рассмотрение в вышестоящую судебную инстанцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Синарского районного суда Каменска-Уральского.

Решение суда обжаловала защита Михаила Астахова. Дело рассмотрит Свердловский областной суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Астахов был признан виновным Синарским районным судом Каменска-Уральского во взяточничестве и приговорён к восьми годам лишения свободы.

Напомним, что глава Южного управленческого округа Свердловской области был задержан в мае 2018 года. Его заподозрили в получении взятки от руководства строительной организации за содействие в приёмке работ по госконтрактам.