Нью-Йорк, США, , 11:02 — REGNUM Президент Южной Кореи в рамках своего визита в США встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Миррисоном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух стран обсудили пути укрепления сотрудничества в области энергетики и обороны.

В рамках встречи южнокорейский лидер указал на расширение сотрудничества Южной Кореи и Австралии после подписания соглашения о свободной торговле в 2014 году, а также обратился к дипломату с просьбой о поддержке южнокорейских компаний в различные австралийских проектах.

Также Мун Чжэ Ин упомянул недавние раскопки в демилитаризованной зоне и отметил, что останки австралийских военных будут переданы на родину.

Отметим, что во времена Корейской войны (1950−1953 гг) Австралия отправила на Корейский полуостров более 17 тыс. свои х солдат.

В свою очередь премьер-министр Австралии высоко оценил южнокорейскую промышленность, в частности оборонный, инфраструктурный и автомобилестроительный сектора. А также выразил надежду на развитие сотрудничества по всем направлениям.

Президент Южной Кореи также выразил благодарность австралийскому правительству за поддержку процесса денуклеаризации Корейского полуострова, на что Скотт Миррисон отметил, что Австралия продолжит поддерживать Сеул в установлении мира на полуострове.