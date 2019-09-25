Киев, , 10:52 — REGNUM Ситуация с телефонным разговором президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, во время которого стороны могли обсуждать компромат на сына Джо Байдена, продолжает оставаться топ-темой для украинских экспертов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политолог Николай Спиридонов напоминает, что демократы уже официально инициировали процедуру импичмента президента США Трампа в связи с его «давлением на Украину».

«Вот это поворот! Впрочем, шансов на реальный импичмент очень мало. В США президентов намного чаще убивают, чем отстраняют от власти. Для отстранения президента необходимо две трети голосов в сенате, а этот порог ещё ни разу в истории США не преодолевался… Трамп все обвинения отрицает и пообещал опубликовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским», — комментирует эксперт.

Политолог Дмитрий Корнейчук отмечает, что президентскую кампанию в США можно считать официально стартовавшей и соглашается, что у демократов нет ни времени, ни голосов, чтобы отстранить Трампа с помощью импичмента. Он уверен, что вся суть шумихи с импичментом — дискредитировать тот компромат на Байдена, который готова предоставить украинская власть. Также Корнейчук отмечает, что в самой сложной ситуации оказался именно Зеленский, которому с одной стороны, надо подыгрывать Трампу, а с другой — можно нажить врагов в Демпартии, если нынешний президент США проиграет выборы в следующем году.

ИА REGNUM напоминает, что Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента в отношении Трампа. Заявление об этом сделала спикер Палаты Нэнси Пелоси. Джо Байден заявил, что поддержит процедуру импичмента, если Белый дом не будет сотрудничать с Конгрессом по расследованию телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским.