Опора на национальное начало и противодействие глобализму помогли бы укреплению взаимопонимания между Россией и США, а в перспективе — и с европейскими странами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 25 сентября, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Нью-Йорк, США, , 10:51 — REGNUM Как сообщалось ранее, Трамп в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвал страны мира отказаться от глобализма. «Свободный мир должен включать в себя национальные основания. Он не должен пытаться стереть или заменить их. Будущее не принадлежит глобалистам, будущее принадлежит патриотам», — сказал президент США.

«В выступлении президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН присутствует несколько важных тезисов, но главный из них, на мой взгляд, — это как раз указание на бесперспективность глобализма, призыв укреплять национальные основания в жизни государств и планеты в целом.

Многообразие — основа жизни везде: и в материальном мире, и в мире идей, и в мире политики, и в мире народного хозяйства. Понятно, что это должно быть здоровое, естественное многообразие, извращения сюда не входят. Это многообразие глобалисты и пытаются ликвидировать. Их задача — заставить всех жителей нашей планеты стать одинаковыми по либеральному шаблону, а извращениями создать видимость многообразия. Дональду Трампу это не по душе, и это вселяет дополнительную надежду на будущее.

Думаю, что именно трамповский акцент на восстановление национального самосознания американцев и есть та самая угроза, против которой в первую очередь пытаются бороться американские либералы, кучкующиеся вокруг Демократической партии.

Обратите, кстати говоря, внимание на тот факт, что в подавляющем своём большинстве так называемые «националисты» на пространстве бывшего СССР и в Восточной Европе (в Прибалтике, на Украине, в Молдавии, Польше, Грузии, Армении и так далее) тяготеют как раз к американским либералам и глобалистам. Есть над чем задуматься!

В связи с этим тезисом президента США готов повторить то, что уже не раз говорил: опора на национальное начало, отповедь глобализму и глобалистам могли бы стать тем важным общим, что реально помогло бы укреплению взаимопонимания между Россией и США. К этому и Европа подтянется, когда преодолеет свои глобалистские увлечения», — отметил Михаил Демурин.