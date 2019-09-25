Новосибирск, , 10:46 — REGNUM Новосибирскстат опубликовал интересную статистику о возрастном составе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как говорится на сайте регионального органа статистики, по-прежнему почти каждый седьмой россиянин (15% жителей страны) находится в возрасте 65 лет и старше.

«Среди всех субъектов РФ наиболее молодым является население Ямало-Ненецкого автономного округа — 4%. Аналогичная ситуация отмечается ещё лишь в Чечне и Чукотском автономном округе — по 5%, а также Ингушетии — 6%, Югре — 7%. Среди субъектов Сибирского федерального округа лишь население Тувы можно считать молодым. Коэффициент старости составляет там 5,5%, что также ниже международных норм», — говорится на сайте Новосибирскстата.

Интересна эта статистика в сопоставлении с недавними акциями протеста в России. Простой анализ показал наглядно, кто выходил на улицы Москвы и в других регионах РФ.

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Протестная активность высока как раз среди молодёжи: в силу возраста, амбиций, доверчивости и поиском себя.

В то же время председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что не стоит выводить линейную зависимость между возрастным составом населения регионов и протестной активностью субъектов.

«Мы не видели больших протестов ни в Туве, ни на северном Кавказе, ни в Югре. Да, рождаемость там сейчас выше, чем в среднем по России, но заметнее и миграция в другие регионы России. Следовательно, если мы говорим об уровне протестной активности, то наличие слабо социализированной молодежи лишь один из факторов и полагаю не самый значимый. Намного значимее отношения между властью и обществом. Насколько действующая власть отвечает запросам российского социума и насколько серьёзен запрос на перемены», — высказал своё мнение Антонов.