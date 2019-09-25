Киев, , 10:37 — REGNUM Нынешние власти Украины решили использовать «другую тактику» для вступления в НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 25 сентября в комментарии «Радио Свобода» заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииДмитрий Кулеба.

Представитель правительства Украины констатировал, что по сути с 2008 г., когда рассматривалась заявка Киева о присоединении к Плану действий по членству в Альянсе (ПДЧ), ничего кардинально не изменилось.

По словам Кулебы, новая тактика заключается в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления.

«То есть осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО», — конкретизировал вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине разразился политический скандал после заявления в телеэфире представителя правительства в Раде Ирины Верещук, которая критически оценила нынешний уровень взаимодействия с Альянсом.

«Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Нам надо двигаться, становиться крепче, более слаженно. У нас есть программы сотрудничества, все… Мы говорим и часто подвергаем себя критике, но должны говорить людям правду. Нас не ждут в НАТО», — отметила она.

В правительстве Украины выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что стратегический курс Украины в Евросоюз и НАТО закреплен в Конституции Украины и остается неизменным, но процесс интеграции осложнился.

Сама Верещук во всем обвинила журналистов, заявив, что ее слова были искажены и вырваны из контекста.