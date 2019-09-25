Джакарта, , 10:30 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что правительство попросит парламент рассмотреть несколько статей в проекте закона об уголовном кодексе, сообщает Antara.

«Есть ряд статей, которые общественность считает неуместными, но позже парламент страны изучит эти взгляды», — заявил вице-президент в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Юсуф Калла признал, что для принятия закона требуется общественное мнение. Поэтому правительство в соответствии с желанием народа отложит принятие нескольких законопроектов.

По словам вице-президента Индонезии, он продолжает следить и общаться с главой государства Джоко Видодо относительно демонстраций в нескольких регионах Индонезии.

Напомним, демонстрации студентов из ряда университетов Индонезии прошли 23−24 сентября в качестве формы протеста против законопроекта об уголовном кодексе.

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