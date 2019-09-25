Анкара, , 10:36 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности очистить восточный берег реки Евфрат от Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, об этом 25 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Заявление было сделано во время саммита Генеральной Ассамблеи ООН в дискуссии по поводу устойчивого развития.

«Сейчас мы готовимся к тому, чтобы очистить восточный берег Евфрата от террористических организаций», — подчеркну Эрдоган.

Напомним, Отряды народной самообороны считаются террористической организацией в Турции, Анкара не признает вклад курдских повстанцев в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

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