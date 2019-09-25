Копенгаген, , 12:51 — REGNUM Министр развития Дании Расмус Прен объявил о решении выделить народу рохинджа порядка 14,7 млн долларов. «Ситуация в лагере для беженцев Cox’s Bazar, где проживают 900 тысяч рохинджа, не имеющих возможности вернуться на родину, крайне плачевная. Речь идет от том, чтобы обеспечить их хотя бы средствами первой необходимости. Именно ввиду того, что рохинджа еще не скоро смогут вернуться домой, мы хотим предоставить им возможность как-то справляться самим, не становясь при этом экономической обузой для их нынешнего государства пребывания — Бангладеш», — заявил министр — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Рохинджа — мусульманское меньшинство, проживающее на территории Мьянмы. Власти в Нейпьидо, однако, посчитали, что рохинджа находятся в стране незаконно, несмотря на то, что представители меньшинства жили в Мьянме не один десяток лет. В августе 2017 года 740 тысяч рохинджа были вынуждены перебраться в соседний Бангладеш из-за жестокой военной операции, предпринятой властями против них.

В новом докладе ООН говорится, что оставшиеся в Мьянме 600 тысяч мусульман-рохинджа находятся в «серьезной опасности» и могут быть подвергнуты геноциду.