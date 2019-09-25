Москва, , 10:22 — REGNUM Совфед принял решение об избрании Валентины Матвиенко на пост председателя верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября. Избрание проходило на безальтернативной основе. Решение принято единогласно 153 голосами.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Член Совфеда Николай Рыжков предложил кандидатуру Матвиенко на пост спикера Совфеда.

«Каждый из председателей оставил определенный след… Если говорить о Валентине Ивановне, то за восемь лет мы должно особо отметить эти годы. Мне кажется, что за эти годы под руководством Совет Федерации как ветвь парламента стала совершенно другая… Мы другие стали, и мы должны этим гордиться, и мы ни в коем случае не должны эту планку снижать в дальнейшем», — отметил Рыжков.

Сенатор указал на сочетание твердости и душевности Матвиенко.

«Дисциплина, порядок и четкость в работе — отличительная черта Валентины Ивановны», — добавил сенатор.

Действующий спикер Совфеда Валентина Матвиенко неделю назад вновь была наделена полномочиями представителя от исполнительной власти Санкт-Петербурга. Впервые она возглавила Совфед в 2011 году, сменив на этом посту Александра Торшина.

Согласно регламенту, кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от общего числа членов Совета Федерации.

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