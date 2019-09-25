Найроби, , 12:56 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кениата заявил, что Правительство Кении разрабатывает план «Всеобщего охвата услугами здравоохранения» (UHC) в рамках более плана по преобразованию Кении и достижения ей уровня стран со средним уровнем дохода к 2030 году.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Ухуру Кениата отметил, что доступ к качественной медицинской помощи поможет сократить бедность и повысить производительность, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

«Стратегия Правительства Кении до 2030 года направлена на становление Кении в промышленно развитое государство, имеющее экономику со средним уровнем дохода, что поспособствует обеспечению повышению уровня жизни граждан к 2030 году», — подчеркнул Президент Кении.

Кениата заявил об этом на заседании, обсуждавшем вопросы Всеобщего охвата услугами здравоохранения, которое проходило на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, США.

По его словам, в стране реализуется первый этап пилотного проекта «Всеобщего охвата услугами здравоохранения», направленный на обеспечение медицинскими услугами 3,2 миллиона человек.

Как сообщается, прошло уже девять месяцев с момента старта экспериментального проекта, целью которого является улучшение первичной медико-санитарной помощи, а также выявление плюсов и минусов имеющихся стратегий.

Президент имел возможность поделиться опытом с другими Главами государств со всего мира. Как утверждает Кениата, ключом к успеху всех стран является политическая воля.