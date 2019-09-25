Иерусалим, , 10:17 — REGNUM 24 сентября в Израиле начались коалиционные переговоры. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, основной целью переговорных групп является создание правительства национального единства, которое будет сочетать интересы левых и правых партий.

Перед началом первого раунда переговоров президент Израиля Реувен Ривлин встретился с главой партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху и лидером блока «Кахоль Лаван» Бени Ганцем. Глава государства выразил надежду на удачное завершение переговоров и создание правительства. Встречу лидеров двух блоков президент Израиля назвал «шагом вперед», подчеркнув, что сейчас «не время объявлять бойкоты».

Однако в кулуарах не разделяют оптимистичных настроений президента Ривлина. Эксперты не исключают возможности проведения третьих выборов.