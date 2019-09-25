Казань, , 10:12 — REGNUM В ежегодном послании Госсовету Татарии, которое оглашается сегодня, 25 сентября 2019 года, Рустам Минниханов объявил в республике 2020 год — Годом 100-летия ТАССР. Оглашение планов и итогов продолжается в рамках второй сессии шестого созыва парламента региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рустам Минниханов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минниханов отметил, что в 2020 году ждёт от деятелей культуры ярких работ.

«Татарстан всегда отличало бережное отношение к истории», — заявил он.

Напомним, в 2018 году Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием 24 сентября. Оно длилось чуть более 1,1 часа. Среди важных тем были отмечены выборы в Госсовет, которые состоялись с явкой 70,15% 8 сентября 2019 года. Также уделил внимание в послании прошлого года глава республики итогам мундиаля, прохождению международного чемпионата рабочих профессий и объявил в республике Год Льва Толстого.

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