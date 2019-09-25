Заместитель главы МВД Индии Г. Кишан Редди заявил общественности, что правительство страны собирается восстановить и открыть 50 тысяч разрушенных храмов в Джамму и Кашмире. Он отметил, что подобные меры являются неотъемлемой составляющей политики руководства страны по нормализации жизни в регионе.

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:12 — REGNUM «Эти храмы были разрушены, когда индусы были изгнаны из долины. Мы восстановим эти храмы и вновь откроем их», — сказал он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, представитель министерства высказался и по поводу состояния учебных заведений в долине. Редди отметил, что в настоящее время этим вопросом занимается специальный комитет правительства, который и проведет осмотр школ.

«Правительство планирует провести кампанию с целью повторного открытия учебных заведений в регионе», — заявил он.