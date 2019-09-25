Во время своего выступления в ООН премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал членов организации присоединиться к коалиции, целью которой является повышение устойчивости к стихийным бедствиям. Политик также представил дорожную карту для смягчения последствий изменения климата.

Нью-Дели, , 10:19 — REGNUM «Уважение к природе, разумное использование ресурсов, сокращение наших потребностей и жизнь по средствам — это все было частью наших традиций, а теперь стало направлением наших усилий», — заявил Моди на саммите по борьбе с изменением климата.

По информации индийского новостного агентства Джагран, к этой коалиции, создание которой было инициировано Индией, присоединятся как минимум 30 развитых и развивающихся стран. «Индия запускает коалицию для того, чтобы сделать нашу инфраструктуру устойчивой к климатическим изменениям. Я приглашаю членов ООН присоединиться к нам», — заявил политик.

«Мы представили практический подход и дорожную карту для решения этой проблемы. Унция практики стоит больше, чем тонна разговоров», — добавил Моди.