Нью-Дели, , 13:03 — REGNUM На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках межправительственного форума представитель МИД Индии В.Муралидхарен выразил обеспокоенность по поводу растущей угрозы терроризма в мире. По его словам, террористы пользуются финансовой, политической и моральной поддержкой определенных государств.

«В решении данной проблемы Индия поддерживает всестороннее сотрудничество на основе консенсуса», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По информации индийского новостного агентства Джагран, в своей речи он обратился к представителям иностранных держав, призвав их поддержать принятие Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме, которая была предложена индийской делегацией.

«Наша приверженность партнерству со странами Азии и обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе полностью отражает политику страны и усилия по превращению 21 века в столетие Азии», — добавил он.