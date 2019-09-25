Денпасар, Индонезия, , 10:06 — REGNUM Правительство индонезийской провинции Бали и правительство Великобритании изучают возможности сотрудничества в секторе чистой энергетики, чтобы туристам было удобнее путешествовать на «остров богов», сообщает информационное агентство Antara.

«Британский посол предложил, в частности, сотрудничество в различных областях, таких как инфраструктура, образование, туризм, чистая энергетика», — заявил губернатор Бали в кулуарах встречи с послом Великобритании в Индонезии Оуэном Дженкинсом.

«Мы интенсивно разрабатываем политику в отношении чистой или возобновляемой энергии с надеждой на то, что в будущем Бали будет более устойчивым и чистым, его природа, окружающая среда сделают его более комфортным для туристов», — заявил посол Великобритании.

По его словам, число британских граждан, которые посещают Индонезию ежегодно, составляет около 400 тыс. человек, и большинство из них посещают Бали. Ежегодно около 70 индонезийских студентов обучаются в Великобритании по бесплатной стипендии Chevening, включая плату за обучение и проживание в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское правительство объявило о выдаче иностранным студентам, в том числе из Индонезии, двухлетней рабочей визы после обучения.

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