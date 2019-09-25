Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Японский рисованный персонаж Hello Kitty будет использоваться Организацией Объединенных наций (ООН) для привлечения внимания к целям устойчивого развития, передает немецкий канал n-tv. Кошачья фигура будет задействована в видеороликах ООН на Youtube.

«Hello Kitty с ее многочисленными поклонниками присоединяется к нашим глобальным усилиям по информированию молодежи во всем мире о целях устойчивого развития и о том, почему важно быть приверженными их достижению», — сказала представитель ООН Мелисса Флеминг.

Цели в области устойчивого развития входят в глобальные задачи ООН. К ним относится борьба с голодом и дискриминацией во всем мире, обеспечение доступа к образованию и здравоохранению. К 2030 году ООН намерена выполнить семнадцать целей из этой области.