Каир, , 13:50 — REGNUM Во время своего выступления на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал международное сообщество содействовать созданию Палестинского государства и заявил, что «Арабская мирная инициатива» все еще в силе. Об этом 24 сентября сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Ас-Сиси назвал положение палестинского народа «самым длительным кризисом на Ближнем Востоке» и сказал, что он будет продолжаться до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Он добавил, что в противном случае и дальше будет продолжаться «истощение ресурсов народов Ближнего Востока».

Президент Египта также добавил, что «Арабская мирная инициатива», ряд предложений, направленных на прекращение израильско-палестинского конфликта и одобренных Лигой арабских государств в 2002 году, «все еще находится в силе», однако для ее реализации нужны смелые решения, которые помогут восстановить законные права палестинцев.