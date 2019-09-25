Сана, , 10:03 — REGNUM Международно признанное правительство Йемена заявило, что недавнее заявление хуситов о том, что они прекращают нападения на Саудовскую Аравию, это еще одна ложь, которой прикрываются повстанцы-хуситы для того, чтобы избежать последствий своих действий. Об этом 24 сентября сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

На прошлой неделе глава Высшего политического совета хуситов Махди аль-Машат объявил, что ополченцы прекратят любые удары с помощью баллистических ракет и беспилотников по Саудовской Аравии. В правительстве Йемена считают, что это заявление является очередной уловкой, примененной хуситами для достижения своих тактических целей.

«Это не первый случай, когда хуситы лгут подобным образом. Не пройдет и несколько дней, прежде чем окажется, что их мирная инициатива была прикрытием для достижения своих целей», — заявил представитель йеменского правительства Радже Бади.