Пекин, , 10:03 — REGNUM У Китая никогда не было стремления стать гегемоном на мировой арене с целью сместить США, заявил китайский министр иностранных дел Ван И на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам китайского министра, некоторые представители Соединённых Штатов раздувают вопрос о сдвиге мировой власти.

«Они опасаются, что Китай бросит вызов и сместит Соединенные Штаты с их позиции в мире», — заявил Ван И.

Он добавил, что это мнение неверное.

«Стремление к гегемонии никогда не было в китайской ДНК. Китай не намерен играть в «игру престолов» на мировой арене», — заверил он.

Напомним, ранее на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что американская сторона не исключает возможной «хорошей сделки» на переговорах США и Китая по торговле. Эта встреча должна состояться через несколько дней в Вашингтоне.

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