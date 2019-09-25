Эр-Рияд, , 14:18 — REGNUM Лидеры хуситов, которые ведут переговоры с официальными лицами в Саудовской Аравии, в конфиденциальном разговоре с ними заявили, что на самом деле не совершали нападения на нефтеперерабатывающие заводы в королевстве. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

«Хуситы сообщили нам, что не они проводили операцию в Абкаике и Хураисе, и они не оценили всей серьезности того, что Иран попросил их сделать, когда брали на себя ответственность за эти атаки», — сообщил представитель Саудовской Аравии. Он также добавил, что по имеющейся информации Иран планирует подобные атаки и в будущем.

Напомним, что хуситы взяли на себя ответственность за нападения на нефтяные объекты Saudi Aramco в Абкаике и Хураисе, на чем также настаивает Иран, отвергая обвинения в агрессии. США заявили, что все признаки указывают на то, что за атаками стоял именно Тегеран, а расследование Арабской коалиции показало, что используемое оружие имело иранское происхождение и было запущено с северо-запада, а не из Йемена, который находится к югу от королевства. Другие страны присоединились к обвинениям против Ирана, согласившись, что он несет ответственность за атаки.