Москва, 25 сентября 2019, 09:59 — REGNUM Гонка вооружений, особенно в ситуации, когда сложилась сложная экономическая ситуация в мире, никому не нужна, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя обращение президента России Владимира Путина к странам НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 19 сентября обратился в письмах к странам НАТО с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности.
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