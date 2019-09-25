Каир, , 13:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН поддержал египетского лидера, заявив, что до его прихода к власти в Египте царил хаос. Об этом 24 сентября сообщает новостное издание с штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Трамп охарактеризовал ас-Сиси, как «великого и сильного лидера», добавив, что у него не вызывают беспокойства недавние антиправительственные протесты в Каире и других египетских городах. Президент Египта, в свою очередь, заявил, что протесты имели локальный характер и подавляющая часть египетского народа не поддерживает их.

Протесты в Египте начались 20 сентября после появления в социальных сетях видео египтянина, который обвинил ас-Сиси и его правительство в коррупции. После этого в стране на время были заблокированы интернет-сайты многих СМИ, в том числе BBC и Al Hurra News.