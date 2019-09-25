Тегеран, , 12:26 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф напомнил о том, 22 сентября 1980 года армия Саддама Хуссейна при поддержке ведущих мировых держав вторглась в Иран и развязала кровавую войну против Исламской республики. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, своим вторжением в Иран 22 сентября 1980 года Саддам Хуссейн ввел в смятение весь Ближний Восток. Министр призвал сделать эту дату «днем мира», чтобы подобные разрушительные войны больше никогда не повторялись.

Мохаммад Джавад Зариф напомнил о предложении президента Ирана Хасана Рухани по совместной защите Персидского залива с другими прибрежными странами. Он отметил, что план «Ормузская мирная инициатива» будет представлена иранским лидером на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.