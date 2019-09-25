Москва, , 09:57 — REGNUM В Саратовской области насчитывается 2329 некоммерческих организаций. Об этом заявил вице-губернатор региона Игорь Пивоваров в рамках Дней области в Совете Федерации, сообщает пресс-служба Совфеда.

По его словам, региональное законодательство предусматривает различные меры поддержки НКО. Финансовая поддержка предполагает выделение средств из областного бюджета, имущественная — передачу во владение или пользование собственного имущества региона, а также информационную поддержку и обучение сотрудников НКО.

По итогам первого полугодия 2019 года, областные НКО подали 111 заявок из 24 муниципалитетов на получение грантов президента РФ. В конкурсе одержали победу 17 организаций, сумма грантов составила более 29 млн рублей.

«В текущем году на поддержку 62 некоммерческих организаций, ставших победителями, из регионального бюджета выделено 10 млн рублей», — добавил вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в регионе по решению суда ликвидировано 81 некоммерческая организация. По данным министерства юстиции Саратовской области, в областном реестре НКО зарегистрировано 1132 организации. За указанный период исключено из реестра 53 общественных объединения, 5 религиозных организаций, 4 отделения политических партий, а также 44 «иных некоммерческих организаций».