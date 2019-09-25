Тегеран, , 13:40 — REGNUM Известный иранский эксперт в области американских исследований Амир Али Абулфат заявил, что руководство США не верит в возможность выработки согласованной со своими союзниками точки зрения по иранской проблеме, в связи с чем Трамп не может собрать единую антииранскую коалицию. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам эксперта, несмотря на изолированность позиции США по отношению к Ирану, у Дональда Трампа имеется «план минимум» и «план максимум» дальнейших действий. Первый план предполагает наращивание присутствия вооруженных сил Вашингтона в регионе: американский лидер недавно заявил, что численность войск ПРО в Саудовской Аравии и ОАЭ в скором времени увеличится. «План максимум» — это вооруженный ответ США на иранские атаки по саудовскому НПЗ Saudi Aramco.

Амир Али Абулфат призвал не сравнивать Иран с Ираком начала 1990-х годов, в который вторглась коалиция США для сокрушения режима Саддама Хуссейна. Он отметил, что иранское руководство, в отличие от Саддама Хуссейна, имеет народную поддержку и сильный оборонительный потенциал. В частности, эксперт подчеркнул, что Иран может в одиночку сбивать передовые американские беспилотники, что он недавно доказал.