Тегеран, , 15:13 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя недавнюю антииранскую резолюцию Европарламента, заявил, что Европе не стоит следить за состоянием прав человека в Иране, потому что руководство Исламской республики не воспринимает ее предвзятых, далеких от реальности выводов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Напомним, что раннее ЕС принял резолюцию против Ирана под предлогом защиты прав женщин. По словам дипломата, Европа обвиняет иранское руководство в нарушении прав человека, в то время как США не считаются с правами 80 миллионов людей, «экономически терроризируя» Иран. «Почему-то члены Европарламента этого не замечают».

Аббас Мусави подчеркнул, что ситуация с правами женщин в Иране и правами человека в целом намного лучше, чем в других странах региона. «В некотором отношении права женщин в Иране соблюдаются лучше, чем в тех странах, которые считаются их защитниками», — заявил дипломат.