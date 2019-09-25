Тегеран, , 10:03 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS News призвал ООН вмешаться в расследование атак на саудовский НПЗ Saudi Aramco, заявив, что если ООН расследует недавние атаки, то она докажет непричастность Ирана к ним. Об этом сообщило информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что обвинения США в том, что при атаках на НПЗ использовалось иранское вооружение безосновательны, и Вашингтон до сих пор этот факт не доказал. Министр призвал провести независимое расследование происшествия, что может помочь сделать ООН. Однако, Иран не примет результаты, если ООН будет вести его одиночку, потому что история знает случаи, когда организация проводила расследования в интересах какой-либо из сторон.

По словам Мохаммада Джавада Зарифа, Иран может создать беспристрастную следственную группу. Он аргументировал это следующим образом: «мы не консультировались с США, нам не давали никаких инструкций, и мы не знаем оснований произошедшего».

Напомним, что раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, однако, по мнению руководства США и Саудовской Аравии, за этими атаками стоит Иран. Руководство ИРИ решительно отрицает эти обвинения.