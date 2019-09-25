Тегеран, , 12:41 — REGNUM Генеральный директор иранской компании «Специальный механизм по торговле и финансированию Ирана и Европы» (SATMA) Али Асгар Нури заявил, что для проведения финансовых операций через механизм INSTEX будет выбрано два европейских банка, один из которых уже определен. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что из-за санкций США финансировать INSTEX за счет продаж нефти почти невозможно, поэтому Иран будет искать возможности делать это за счет доходов несырьевого сектора. По мнению Али Асгара Нури, финансировать INSTEX также можно за счет доходов от экспорта нефти в азиатские страны, и этот вариант также рассматривается иранским правительством.

Раннее новый президент INSTEX Майкл Бок заявил, что ряд европейских банков и фирм изъявили желание присоединиться к финансовому механизму INSTEX, при этом большинство из этих банков и компаний — мелкие предприятия.