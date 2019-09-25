Тегеран, , 10:16 — REGNUM 23 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на новые обвинения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии заявил, что вместо бессмысленных обвинений в адрес ИРИ Великобритания должна прекратить свое участие в агрессии против Йемена. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, Лондон должен ответить на просьбы миллионов людей и прекратить вооружать Саудовскую Аравию, на протяжении 4 лет незаконно ведущую боевые действия в Йемене. Таким образом, Великобритания избавится от обвинений в военных преступлениях против йеменского народа.

Раннее Борис Джонсон заявил, что ответственность за нападение на саудовский НПЗ Saudi Aramco лежит на Иране, и Великобритания будет работать с США и европейскими союзниками над совместным ответом ИРИ.