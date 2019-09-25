Киев, , 09:57 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович вряд ли вернётся в страну в ближайшее время, но тема его возвращеия выгодна многим, заявил политический эксперт Андрей Золотарёв 25 сентября в интервью изданию «Главред».

"Я не думаю, что Янукович вернётся прямо сейчас. Это скорее будет такая тема, которая зашла в информационное пространство и будет снова привлекать внимание к персоне Януковича», — рассказал он.

Золотарёв отметил, что под предлогом возврата Януковича сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко будут раскручивать тему «реванша» прежней власти.

«Для новой власти — удобный повод переключить внимание с весьма малоприятных и несъедобных вещей, которые она готовит на ближайшие несколько месяцев — повышение тарифов, замалчивание историй с посадками», — добавил эксперт.

Золотарёв полагает, что дело Януковича, скорее всего, будет пересмотрено, однако это займёт очень длительное время.

Напомним, ранее адвокат Януковича заявил, что защитой экс-президента осуществляются мероприятия, которые в будущем позволят Януковичу вернуться на Украину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов допустил, что Янукович может быть реабилитирован, но только в судебном порядке.

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Напомним, в январе 2019 года киевский суд приговорил экс-президента Украины к 13 годам лишения свободы за государственную измену.