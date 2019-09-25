Киев, 25 сентября 2019, 09:57 — REGNUM Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович вряд ли вернётся в страну в ближайшее время, но тема его возвращеия выгодна многим, заявил политический эксперт Андрей Золотарёв 25 сентября в интервью изданию «Главред».
Золотарёв отметил, что под предлогом возврата Януковича сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко будут раскручивать тему «реванша» прежней власти.
Золотарёв полагает, что дело Януковича, скорее всего, будет пересмотрено, однако это займёт очень длительное время.
Напомним, ранее адвокат Януковича заявил, что защитой экс-президента осуществляются мероприятия, которые в будущем позволят Януковичу вернуться на Украину.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов допустил, что Янукович может быть реабилитирован, но только в судебном порядке.
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Напомним, в январе 2019 года киевский суд приговорил экс-президента Украины к 13 годам лишения свободы за государственную измену.