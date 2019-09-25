Тегеран, , 12:35 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал остальные страны мира проявлять сдержанность и осторожность, обвиняя Иран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам французского лидера, данное нападение является шоком, который «потряс нефтяные рынки», в связи с чем к обвинениям в адрес какой-либо другой страны необходимо подходить ответственно. Макрон отметил, что нападение на НПЗ Саудовской Аравии «изменило экосистему региона».

В то же время, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что шансы на переговоры между США и Ираном значительно увеличились с тех пор, как Исламская республика впервые частично отказалась от своих обязательств по «ядерной сделке».

Напомним, что раннее НПЗ Саудовской Аравии был атакован беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, однако, по мнению руководства США и Саудовской Аравии, за этими атаками стоит Иран. Руководство ИРИ решительно отрицает эти обвинения.