Тегеран, , 14:27 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что «двери иранской дипломатии всегда открыты», однако для того, чтобы провести встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани его американский коллега Дональд Трамп должен «сделать все необходимое со своей стороны». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр сделал заявление в ответ на слова ведущей телеканала CNN Кристиан Аманпур о том, что Хасан Рухани и Дональд Трамп планируют встретиться в Нью-Йорке. Иранский дипломат не стал опровергать данное заявление, подчеркнув, что Иран всегда готов проявить дипломатическую инициативу в случае соблюдения его прав.

Аббас Мусави заявил, что все долгосрочные проекты Ирана находятся в рамках СВПД, однако после 2018 года полное выполнение Ираном своих обязательств и проведение переговоров с Белым домом без возвращения США в СВПД не представляются возможным. «СВПД реализуем только при проявлении честности с обеих сторон», — отметил дипломат.