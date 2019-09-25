Краснодар, , 09:47 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оказался в зоне риска согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг».

В рейтинге Кондратьев оказался в «красной зоне», на четвертом месте с конца. Согласно оценке экспертов, его балл устойчивости — 8.

В комментарии к рейтингу также подчеркивается, что у Кондратьева, который «накопил серьезный потенциал федеральных конфликтов и проиграл в ЕДГ-2019 выборы в ряде важных муниципалитетов», отмечается наибольшая отрицательная динамика.

Вениамин Кондратьев занимает должность губернатора Краснодарского края с 2015 года, срок его полномочий на посту истекает в сентябре 2020 года. Возможность отставки Кондратьева обсуждалась за последнее время не раз — в связи с громкими коррупционными скандалами в регионе, проблемами с дольщиками, внутриэлитными конфликтами в регионе.