Член Совфеда РФ Николай Рыжков, подчеркнул, что надо особо отметить годы работы Матвиенко на посту спикера Совета Федерации. По его мнению, за эти годы Совфед стал совершенно другим. Как полагает Рыжков, люди прекрасно понимают, что Совет Федерации за эти годы стал авторитетным. Этим, по мнению сенатора, следует гордиться и продолжать ту политику, которая проводилась последние восемь лет.