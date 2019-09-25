Член Совфеда РФ Николай Рыжков, подчеркнул, что надо особо отметить годы работы Матвиенко на посту спикера Совета Федерации. По его мнению, за эти годы Совфед стал совершенно другим. Как полагает Рыжков, люди прекрасно понимают, что Совет Федерации за эти годы стал авторитетным. Этим, по мнению сенатора, следует гордиться и продолжать ту политику, которая проводилась последние восемь лет.
Член Совфеда РФ Николай Рыжков, отметил что 8 лет назад он внес предложение избрать на пост спикера Совфеда Валентину Матвиенко.
Совет Федерации РФ переходит к избранию спикера. Слово предоставлено сенатору Николаю Рыжкову.
Утверждена повестка дня 465-го заседания Совета Федерации РФ.
Спикер Совета Федерации РФ поприветствовала присутствующего на заседании Совфеда РФ главу администрации президента.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала коллег, убедилась в наличии кворума и объявила 465-е заседание Совфеда РФ открытым.
Сегодня, 25 сентября, Совет Федерации обсудит вопрос об избрании председателя верхней палаты парламента. Председатель избирается членами Совета Федерации из их числа. Избрание проводится тайным голосованием с использованием бюллетеней. Совфед может принять решение о проведении тайного голосования с использованием электронной системы. Единственный кандидат на пост спикера Совфеда — Валентина Матвиенко.
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