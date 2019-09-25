Волгоград, , 09:42 — REGNUM Избирательная комиссия Волгоградской области рассмотрит 25 сентября вопрос о передаче вакантного мандата депутата другому кандидату, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По спискам «Единой России» в Волгоградскую областную думу шестого созыва 8 сентября 2019 года избрался её председатель пятого созыва Николай Семисотов, который поменяет место работы.

По решению губернатора области Андрея Бочарова, теперь Николай Семисотов будет представлять регион в Совете Федерации. Вакантное место собираются передать зарегистрированному кандидату из партийного списка — Юрию Марамыгину. Избирком также решит, когда состоится первое заседание обновленного заксобрания.

Юрию Марамыгину 53 года, он кандидат технических наук. Более 20 лет работает в структуре «Газпрома». С октября 2016 года — генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград».