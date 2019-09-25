Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM Парламенты Индонезии и России договорились об увеличении и ускорении реализации сотрудничества между двумя странами в различных областях: от политики, образования, культуры до расширения экономического сотрудничества и инвестиций, сообщает информационное агентство Antara.

Соглашение о взаимной поддержке было заключено между индонезийской делегацией Совета представителей регионов под председательством Дармаянти Любис и заместителем председателя Совета Федерации Российской Федерации Ильяса Умаханова в кулуарах 4-й встречи спикеров парламентов стран Евразии в Казахстане.

«Мы вместе знаем, что религиозная терпимость важна. Я хочу пригласить Индонезию принять активное участие в этом вопросе», — заявил Ильяс Умаханов.

По его словам, в других отношениях, таких как торговля и инвестиции, в 2017—2018 годах наблюдалось незначительное снижение, связанное с введением США санкций против России. Однако поскольку российский Центробанк и Банк Индонезии в своей торговле используют собственные валюты, ожидается, что стороны будут избегать различных препятствий в международной торговле.

Ильяс Умаханов отметил, что с экономической точки зрения Россия планирует инвестировать в строительство железных дорог на Калимантане и нефтеперерабатывающих заводов в Восточной Яве.

«Что касается развития человеческих ресурсов в Индонезии, мы рассматриваем возможность увеличения количества стипендий для обучения индонезийских студентов в России», — подчеркнул заместителем председателя Совета Федерации.

Между тем, Дармаянти Любис заявила, что стороны обсудили вопрос об укреплении парламентских институтов, чтобы поощрять более широкое сотрудничество между странами.

С политической точки зрения Дармаянти Любис выразила надежду, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Индонезию с государственным визитом в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что посольство будет поощрять расширение торгового сотрудничества между странами

Читайте также: Посол РФ в Джакарте: «Моя задача — укреплять связи России и Индонезии»