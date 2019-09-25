Анадырь, , 09:40 — REGNUM Центр политической конъюнктуры опубликовал данные, в которых обозначены все губернаторы регионов с количеством ботов-подписчиков в Instagram. Самым «чистым» оказался глава Чукотки Роман Копин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин по данным рейтинга фейковых страниц имеет самый «чистый» аккаунт — всего 13% его аудитории — боты. Правда и подписчиков у него всего 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты холдинга «Минченко консалтинг» определили среди губернаторов РФ претендентов на досрочную отставку: Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (ХМАО) и Владимира Илюхина (Камчатка).