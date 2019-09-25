Аддис-Абеба, , 15:16 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде отметила необходимость того, чтобы все африканцы взяли на себя обязательства по реализации Целей в области устойчивого развития. На конференции, организованной ООН и Африканским банком развития (АБР) в кулуарах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи, президент заявила, что африканцы и их страны должны взять на себя обязательство активизировать свою деятельность по согласованию и интеграции усилий для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

Согласно заявлению администрации президента Эфиопии, обсуждение было сосредоточено на вопросе создания стратегического альянса между Организацией Объединенных Наций и Африканским банком развития. Президент высказала предположение, что даже при наличии проблем в реализации можно обеспечить успех, сократив степень «дублирования» экономик стран Африки и повысив степень интеграции на континенте.

Было отмечено, что Африканский банк развития, как ожидается, будет играть важную роль в расширении энергоснабжения в Африке, обеспечении продовольственной безопасности, расширении промышленности, развитии инфраструктуры и создании рабочих мест.

На конференции присутствовали президенты Чада, Гвинеи, Ганы, Демократической Республики Конго и министры иностранных дел различных африканских стран, которые единогласно поддержали инициативу главы Эфиопии.