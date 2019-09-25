Уфа, , 09:30 — REGNUM Руководителем следственного управления следственного комитета России по Башкирии назначен Денис Чернятьев. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

На эту должность 45-летний генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев был назначен указом президента РФ от 7 сентября 2019 года.

Напомним, что Денис Чернятьев родился в городе Тюмени в 1974 году, закончил Уральскую государственную юридическую академию. С 2013 года и до момента назначения был руководителем СУ СК России по Челябинской области.