Нью-Йорк, США, , 09:30 — REGNUM В Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча представителей США, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

По данным источников, спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Стивен Биган, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и заместитель генерального директора Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Шигеки Такидзаки обсудили ситуацию на Корейском полуострове.

Предполагается, что в рамках встречи стороны также обменялись мнениями относительно возобновления переговоров на рабочем уровне между США и КНДР.

Известно, что встреча представителей трех стран состоялась спустя 50 дней после решения Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией.