Токио, , 09:37 — REGNUM Сухопутные силы самообороны Японии и США впервые организовали имитацию атаки противника с использованием противокорабельных ракет.

В министерстве обороны Японии 24 сентября отметили, что учения прошли 17 сентября на полигоне Оянохара в префектуре Кумамото. Считается, что «воображаемым противником» на учениях была КНР. По сообщению японской новостной газеты Асахи Симбун, это были первые совместные японо-американские учения с использованием ракет «земля-корабль». ВС США использовали реактивную систему залпового огня HIMARS во время учений, а Силы самообороны использовали японские противокорабельные ракеты 12-го типа (Type 12 SSM).

Эксперты считают, что учения являются ответом двух союзников на растущее военное присутствие Китая в регионе. Кроме этого, правительственные корабли Китая неоднократно вторгались в спорные с Японией территориальные воды вокруг островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао).