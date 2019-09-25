Токио, , 13:18 — REGNUM 24 сентября пресс-секретарь Министерства обороны Республики Корея объявил, что Военно-морские силы Южной Кореи не примут участия в празднике, посвященном флоту Японии и Морским силам самообороны. «Приглашения в принципе не поступало», — заявили в министерстве.

По сообщению японской новостной газеты Тюнити Симбун, праздник состоит из концертов и мероприятий, которые пройдут с 5 по 10 октября. На «обзор» или демонстрацию флота обычно приглашаются военно-морские силы дружественных стран. В этот раз Токио не пригласил Сеул, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между двумя странами.

Китайские же корабли примут участие в качестве ответного визита, когда Силы самообороны Японии посетили аналогичное мероприятие в апреле, которое проходило в провинции Шаньдун.