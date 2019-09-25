Гватемала, , 10:10 — REGNUM Менее чем за четыре месяца до истечения срока своих полномочий правительство Джимми Моралеса стало одним из самых непопулярных за всю историю страны, в очередной раз обновив свой антирейтинг, на сей раз до 93%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на исследование «Барометр мировой коррупции».

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным доклада, 93 из каждых 100 опрошенных гватемальцев не доверяют Моралесу и государственным институтам.

При этом, как сообщают исследователи, 46% населения отметили, что при нынешнем правительстве уровень коррупции вырос, 40% выразили мнение, что он сохранился, и лишь 14% сказали, что коррупции стало меньше.