Тбилиси, , 09:23 — REGNUM В Грузии шахтёры планируют провести протестную акцию возле мэрии города Ткибули, передает 25 сентября телеканал Imedi.

Отмечается, что работникам «Грузуголя» так и не удалось достигнуть соглашения с руководством компании. Генеральный директор «Грузуголя» Джамбул Джакели заявил, что требования шахтеров по выплате заработной платы будут удовлетворены через 6−7 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября около 30 шахтеров в городе Ткибули спустились в шахты им. Миндели и Дзидзигури и потребовали выплаты заработной платы. Работники отказались покидать шахту, пока не будут выполнены их требования.

Читайте также: В Грузии около 30 шахтеров объявили забастовку

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии около 30 шахтеров объявили забастовку