Загреб, , 10:23 — REGNUM Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, выступая на саммите ООН (Организации Объединенных Наций) по проблеме свободы вероисповедания, заявила, что христиане являются представителями самой преследуемой религии в мире. Об этом сообщает хорватский информационный портал Index.

По словам президента в Хорватии, ежедневно за свою веру в мире погибает в среднем по 11 христиан. Китарович подчеркнула, что об этом факте мало кто знает. Президент Хорватии отметила, что необходимо в равной степени соблюдать терпимость ко всем религиям, включая и христианство.

«Итак, давайте не будем смотреть за тем, как чужие религии должны соблюдать политкорректность, давайте думать одинаково обо всех, включая нашу собственную веру», — добавила она.