Приштина, , 13:26 — REGNUM Глава косовского движения Самоопределение и кандидат на пост премьер-министра Косово Альбин Курти заявил, что выступает за «полную взаимность с Сербией» и «принципиальный диалог» с Белградом. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Курти заявил, что заняв пост премьера Косово, он, следуя консультациям Европейского союза, создал бы специальную переговорную группу с Сербией. Кандидат отметил, что если установить полное взаимопонимание между республиками, Сербия прекратит международное давление на Косово.

По мнению Курти, Белград поддержит диалог с Приштиной, даже если речь пойдет о принципиальных вопросах. Что касается вариантов, которые включают корректировку границ между Сербией и Косово, Курти считает, что эта идея еще не умерла, однако как проект — провалилась.

В то же время, он объявил, что подготовит список вопросов и для Белграда. Курти утверждает, что никто из правительства в Приштине не рассматривал вариант предъявления претензий Сербии по поводу ущерба после распада Югославии.